Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sanatçı Bulut Duman’ı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden biri serbest kalırken birinin de olay esnasında kendini vurduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz gün sanatçı Bulut Duman Kadıköy’de silahlı saldırıya uğramıştı. Ayaklarında yaralanan Bulut Duman hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs olay yerinde polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli şahıstan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Recep E. savcılık kararı ile emniyet müdürlüğünden serbest kalırken İlhan Atakan E. ise olay esnasında kendi silahıyla yaralandığı öğrenildi.