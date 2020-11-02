İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Tarihi cami yaklaşık 2 yıla kadar ibadete açılabilir

Geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisinin ihya çalışmalarının başlatılması için protokol imzalandı. Protokolü imzalayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz” – Tıkla İzle

İstanbul Boğazı’nın simge eserlerinden olan tarihi Vaniköy Cami, geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucunda yanarak büyük hasar görmüştü. 355 yıllık tarihiyle Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan caminin kısa sürede yeniden yapılması için İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise ‘Vaniköy Camisi Proje – Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü’ ile restorasyon çalışmalarının Kalyon Vakfı tarafından yürütüleceği ifade edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.

“Vaniköy Camii aslına uygun şekilde, Allah’ın izniyle ihya edilecektir”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangının çıkış anından itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Vali Yerlikaya, “İstanbul’un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için, çok sayıda İstanbullu kardeşimizden”İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir” temennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe dönüştürmek için birazdan imza atacağız. İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir Cami olarak vakıf eseridir. Ve bir Cami olarak, aslına uygun şekilde, Allah’ın izniyle ihya edilecektir” dedi.

“Proje 700 gün içerisinde tamamlanacak”

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında; “Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi, Vaniköy Camii için restorasyon çalışması yakında başlayacaktı. Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 07 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019 tarihinde Rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu’na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019 tarihinde Vaniköy Camii Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne iletilmişti. Dolayısı ile caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzere idi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden, Kurul’a 02 Kasım 2020 tarihinde iletilmişti. Ancak bu yangın sonrasında artık yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020 tarihinde toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır. Öte yandan 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

“İleri teknolojiden yararlanacağız”

Vaniköy Cami’inin aslına uygun restore edileceğini belirten Yerlikaya; “Restorasyon kurtarmaz, Rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de, ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile, 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Cami’ini yeniden ihya edeceğiz. Yangın sonrası, kendisi de Vaniköy sakini olan ve Camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Orhan Cemal Kalyoncu, valiliğimizi arayarak, Cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiler. Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik” diye konuştu.

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