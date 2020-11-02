COVİD-19 ‘DAN KORUNMAK İÇİN

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk pandemiyle mücadele sırasında insanların hastalık korkularını istismar eden ,bazı internet dolandırıcılarına dikkat çekerek sözlerine başladı. “Sağlık Bakanlığı uyarılarına rağmen mucize gıda Ya da vitamin diyerek istismar edilen halkın bilinçli olması hayati öneme sahip” dedi

Dr Emre Ertürk sözlerine şöyle devam etti;

“Öncelikle kronik hastalığı olan veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, koronavirüs (COVID-19) ile enfekte olmaları durumunda daha ciddi bir hastalık riski altındadır. Hepimiz en savunmasız olanları korumaya özen göstermeliyiz.

COVID-19’dan kaynaklanan ağır hastalık riskini daha fazla arttıran durumlar;

bir organ nakli oldu ve bağışıklık baskılayıcı tedavi vardır

son 2 yıl içinde bir kemik iliği nakli oldu

greft karşı konak hastalığı için immün baskılayıcı tedavi

lösemi, lenfoma veya miyelodisplastik sendrom da dahil olmak üzere son 5 yıl içinde kan kanseri olmuş

kemoterapi veya radyoterapi görüyorsanız



Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Üstelik grip sezonu açıldı. Bağışıklık sistemimiz çok daha önemli hale geldi.

1-MASKE+MESAFE+HİJYEN

Artık bunu detaylı açıklamaya gerek yok sanırım hepinizin malumu bu üçlü koruyucuyu Covid-19 yakalanmamak için uygulamak zorundasınız.

2-SAĞLIKLI BAĞIRSAK MİKROFLORASI

Bağışıklığımızın en önemli kısmı aslında bağırsağımızdan gelir. Dengeli ve sağlıklı besleniyorsanız bağırsaklar daha dirençli olacaktır. Bağırsakların kendi ürettiği bakteriler ya da antibakteriler potansiyel olarak tehlikeli bakterilerin yerleşmemesini sağlar,

3-STRES

Stresin sağlığımıza zarar verdiğini biliyoruz ve çalışmalar psikolojik stresin bağışıklık sağlığımıza zarar verdiğini gösterdi..Bu yüzden duygusal Stres Düzeylerini Minimumda Tutun.

4-İYİ BİR UYKU

Çalışmalar, kaliteli veya yeterli uyku alamayan insanların virüse maruz kaldıktan sonra hastalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor ve hastalanırsanız uyku eksikliği de ne kadar hızlı iyileşeceğinizi etkileyebilir.

5-BAĞIŞIKLIK ARTTIRICI GIDALAR

COVID-19 ü mucizevi şekilde önleyen ya da yok eden bir gıda yoktur! Lütfen bazı internet sitelerinde yer alan dolandırıcılara dikkat edin. Bağışıklık sistemini güçlendirmek birçok farklı parametreyle, yaşam alışkanlıklarıyla sağlanabilir.

Örneğin; bu kış brokoli, mantar, bal, yapraklı yeşillik, narenciye ve sarımsak gibi bağışıklık arttırıcı gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Annelerimizin yeşillik ile kemik suyu ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha keşfediyoruz.

6-ŞEKERDEN UZAK DURUN



Sadece 100 gram şeker yediğinizde, beyaz kan hücre sayınız %40 azalır ve bu da bağışıklık sisteminizi dört ila beş saat devre dışı bırakır.Bu kış canınız tatlı çektiğinde pasta,çikolata yerine kuru meyve,taze meyve tüketin.

7-Doktorunuzla planlanmış randevularınız varsa aksatmadan gitmeye devam edin. “

DR EMRE ERTÜRK

KARDİYOLOJİ UZMANI

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