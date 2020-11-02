SAHTE ALKOLÜN ÜRETİM VE TÜKETİM CEZASI NEDİR?

Türkiye’de son zamanlarda sahte alkol sebebi ile artan ölümler tüketicileri tedirgin ediyor. Vatandaş sahte alkolün nasıl ayırt edileceğini böyle bir şey ile karşı karşı kaldığında yasal olarak neler yapacağını merak ediyor. Kaçak Alkol ile ilgili konuşan Av. Devrim Nur Kayabalı, “Alkol sonrası yan etkileri de iyi analiz etmeleri gerekiyor. Kaçak alkol üretenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” dedi.

YASAL VE YASAL OLMAYAN ALKOLÜ TÜKETİCİLER NASIL AYIRT EDECEKLER?

Sahte Alkolün göz ile ayırt edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Av. Devrim Nur Kayabalı, “Yasal olmayan yollar ile üretilen bir kaçak alkolün göz ile görünmesi mümkün değil. Özellikle rakının anlaşılması zordur. Sahte rakı ancak HPLC, GC gibi yöntemlerle bileşenlerin Adli Tıp İhtisas Kurumlarında ayrıştırılmasıyla anlaşılabilir. Alkol üretiminin en önemli safhası olan ‘’Damıtma’’ işleminin hatalı yapılması, içerisinde normalin üzerinde metanol bulunan alkollerin tüketicilerde zehirlenmesine yol açıyor. Tüketicilerin, alkol kullanırken karaf veya açık şekilde gelen alkolü tüketmemeleri bilinçli olmaları şart. Alkol sonrası yan etkileri de iyi analiz etmeleri gerekiyor. Örneğin, Rakı, etkisi genellikle 12 saat sonunda azalan bir alkoldür. Eğer, 12 saat sonunda mide krampları, denge bozuklukları, yoğun bulantı, kas kasılmaları gibi etkiler hissediliyorsa bir sağlık kurumunda tarama yaptırılmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

SAHTE ALKOL ÜRETİMİNİN VE TÜKETİMİNİN CEZASI NEDİR?

Sahte alkolü yalnızca üreten değil, bilinçli olarak tüketenlerin de cezalandırıldığına söyleyen Av. Devrim Nur Kayabalı, “Sahte alkolü bilinçsiz tüketenler için, bilinçli tüketenlerin durumu, üreticiler ile aynı. Üreten için uygulanan cezai işlem üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır. Üretilen sahte alkolü tüketen kişilerin yaralanması, ölmesi gibi durumlarda ise kasten yaralama, kasten öldürme, netice-i sebebiyle ağırlaşmış yaralama hükümleri devreye girecektir. Sahte alkolü evinizde tüketim amacıyla üretip, arkadaşınıza ikram ettiğinizde ve arkadaşınızda bu şekilde komplikasyonlar gerçekleştiğinde de aynı suçlardan yargılanmanız mümkün hale gelecektir. Eğer suç işleyen pişman olursa ‘alkol sahteciliği ve kaçakçılığı suçu işlemiş kişi, pişmanlık duysa ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isterse, cezası ½ oranında indirilir.” dedi.