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Gençliğimizde bağnaz, kibirli, kendinden olmayanı ötekileştiren, Türk Milletinin manevi değerlerini önemsemeyen, Atatürk’ü zorla, baskıyla sevdirmeye çalışan Atatürkçü zihniyet yüzünden Mustafa Kemal Atatürk’ü tanıyamadık, sevemedik, tanımak bile istemedik ve kendisine çok haksızlık ettik.

Zamanla onlardan aşağı kalmayan, yobaz, kibirli, kendinden olmayanı ötekileştiren, “İstiklal Harbinde keşke Yunanlılar galip gelseydi”, “Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir” diyen Türk, Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk düşmanı hainler ve destekçileri sayesinde de Atatürk’ü araştırmak, hayatını okumak, onu tanımak, anlamak, vatan, millet için yaptıklarını öğrenmek, değerini bilmek fırsatımız oldu.

Yıllardır anladığımız ama birilerine bir türlü anlatamadığımız ve bizleri çok üzen gerçek ise Atatürk düşmanlığının altında yatanın aslında Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı olduğudur.

Unutmayınız ki; ister Atatürkçü olsun, ister Atatürk düşmanı olsun bu milletin değerlerine savaş açan herkes 82 yıl önce dünyadan göç etmiş, 82 yıldır kendisi için söylenenlere cevap veremeyen, kendini koruyamayan, kendini övemeyen birinin ismi altında eziliyor ve bir şekilde ona mahkûm kalıyorsa Allah’ın bir bildiği vardır.

Çünkü Allah ne derse o olur ve Yüce Allah kendisine kalben sığınmayanları, kullardan umut edip, kullardan bekleyenleri kendileri gibi aciz olan kullarına muhtaç eder.

Özetle; incelediğiniz, hayatını okuduğunuz, bu vatan ve bu millet için yaptıklarını, başardıklarını gördüğünüz zaman Allah’ın Atatürk’e nasip ettiği zekâya, beceriye, başarılara hayran kalmamanız mümkün değildir.

Vefatının 82. Yılında Allah Atatürk’e rahmet eylesin. Bu vesileyle tarihin başından bu yana Türk Milleti, Türk Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti için çalışan, çabalayan, hizmet eden, canını, malını, hayatını feda eden herkese Allah rahmet eylesin.

AHMET BERHAN YILMAZ