Uzun süre ekrana bakmak miyopi sebebi

Her ne kadar yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiş yapıldıysa da pek çok ders hala internet üzerinden, yani uzaktan yapılmaya devam ediyor. Çocukların gün içerisinde bilgisayar başında geçirdikleri süre hiç de az değil. Bu da çocuklarda “miyopi” yani uzağı görememe sorununu giderek yaygınlaştırıyor.

Miyopide, göz yapısının önden arkaya normalden daha uzun olduğunu veya kornea tabakasının, yani gözün öndeki şeffaf tabakasının daha dik bir şekilde öne doğru kavisli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yapılan araştırmalar son yıllarda, miyopinin çocuklar arasında daha yaygın hale geldiğini gösteriyor. Araştırmalar; yakın odaklı faaliyetlerle uğraşan, bilgisayar çalışması, video oyunları ve okuma gibi kapalı alanlarda daha fazla zaman geçiren çocukların, dışarıda daha fazla zaman geçirenlere göre daha yüksek miyopi oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Pandemi sürecinde özellikle online eğitim gören çocukların göz şikayetlerinin tetiklendiğini görüyoruz. Çocukların göz muayeneleri ihmal edilmemeli” dedi.

Miyopinin, bazı durumlarda gözlük, kontakt lens veya ameliyatla düzeltilebildiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Miyopi olan kişilerde glokom (Göz tansiyonu), retina yırtığı gibi bazı göz hastalıklarının olma riski de diğer kişilere göre daha yüksektir” dedi. Çocuğunda miyopi gibi kırma kusuru olan ailelerin özellikle her muayenede çocuğunun göz numarasında artma oluyorsa ilk sordukları sorunun bu sorunu durdurmanın bir yolu olup olmadığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Doktorlar, çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmanın yollarını arıyorlar. Miyopi geri döndürülemezken, tedavinin amacı daha da kötüye gitmesini önlemek” şeklinde konuştu.

Ders dışı zamanlarda çocuğun ekrandan uzak kalması önemli

Günümüzde pandemi nedeniyle çocuklar daha fazla bilgisayar karşısında vakit geçiriyorlar. Bu durum dikkate alındığında miyopinin daha önemli hale geldiğinin altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çocukların, derslerinden geri kalan zamanlarda olabildiğince daha fazla dışarıda, açık havada zaman geçirmesini sağlamak gerekir. Bilgisayarlarda veya diğer dijital cihazlarda ekran süresini, zorunlu haller dışında (uzaktan eğitim vs) dışarıda geçirdiği zamanla dengeleyerek, çocuğun miyopisini sınırlandırmak ve büyüdükçe görmesini korumaya yardımcı olmak mümkün” önerisinde bulundu.

Göz damlaları ve özel kontakt lensler miyopiyi tedavi ediyor

Göz damlalarının düzenli kullanılmasının miyopinin ilerlemesini yavaşlatabildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Tam olarak nasıl ilerlemeyi yavaşlattığı bilinmese de, gözün ön ve arkası arasındaki uzunluğun artmasını engellediği düşünülüyor” dedi. Özel kontakt lenslerin 6-12 yaş arası miyopi olan çocuklar tarafından kullanılabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Çok odaklı kontakt lensin farklı odak alanları vardır. Bu tür bir lensi, içlerinde birden fazla daire bulunan bir tasarımı vardır. Lensin merkezi bulanık uzak görüşü düzeltirken, merceğin dış kısımları çocuğun çevresel (yan) görüşünü bulanıklaştırır. Bulanık yan görmenin göz büyümesini yavaşlattığı ve miyopiyi sınırladığı düşünülüyor. Ancak kontakt lens kullanımı, gözlük kadar güvenli değildir. Kontakt lens kullanan erişkinler dahi bunlarla ilgili sorun yaşarken çocuklar için ayrıca titizlik gösterilmelidir. Çünkü kontakt lense bağlı kornea enfeksiyonları ciddi görme problemleri ile sonuçlanabilir” açıklamasında bulundu.

Geceleri takılan özel lensler çocuk uyurken korneasını düzeltmeye yardım ediyor

Bulanık uzak görüşü düzeltmek için gece boyunca takılan lensler olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bu lensler, çocuk uyurken korneasını düzleştirir. Ertesi gün, yeniden şekillendirilmiş korneadan geçen ışık tam olarak retinaya düşer ve uzaktaki görüntülerin daha net görünmesini sağlar. Ancak bu lensleri takmak görüşü sadece kısa bir süre için iyileştirir. Lens takmayı bıraktığınızda, kornea yavaşça normal şekline döner ve miyopi geri gelir ancak yine de miyopinin ilerlemesinde bir miktar kalıcı azalma sağlayabilir” şeklinde konuştu.