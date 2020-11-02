TÜVTÜRK’TEN ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU HAKKINDA AÇIKLAMA

TÜVTÜRK’ün adını kullanarak kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla, “muayene randevusu ücret bedeli” adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmiş, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Bu başarılı operasyonun düzenlenmesini sağlayan T.C.İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Ankara Cumhuriyet Baş Savcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ve operasyona katılan emniyet güçlerimiz ile diğer Kamu görevlilerine en derin teşekkürlerimizi sunarız.

Zaman zaman farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini tespit etmekteyiz. Bu kişi veya kurumlar, emniyet güçlerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmekte ve gereken yaptırımla karşılaşmaktadırlar.

Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya ARAÇ MUAYENESİ, ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan şirketimiz tarafından sunulan araç muayene hizmeti randevularını www.tuvturk.com.tr internet sitemizden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahipleri ücretsiz olarak alabilmektedir.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya işbirliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini ; bu internet siteleri ve çağrı merkezleriyle ilgili uyarmak, randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.