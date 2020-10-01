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Bahariye Sanat Galerisi’nde “Büyük Cumhuriyet Sergisi


 Her yıl olduğu gibi bu yılda gururla düzenlen “Büyük Cumhuriyet “ Sergisi sanatçılarında yoğun katılımıyla; 29 Ekimde başlayıp 10 Kasımda sona erecektir.

Sergide Ahmet Uzuner, Ayda Tavil, Aylin Ataç, Aysel Kul , Aysel Tüfekçioğlu , Benan Çokokumuş, Bilge Heper , Çağla Cömert , Dinçer Özçelik , Erhan Mızrak ,Esra Gül köseaydın, Fatma Erhan , Gülcan Başar, Gülseren Dalbudak, Hatice Keten, İpekchi ,  Meral Sümer Oğuzülgen, Neşe Gümüşcüoğlu, Nurcan Perdahçı , Nur Ulubil , Perihan Ata , Perihan Sadıkoğlu , Selda Çapraz , Şadan Bezeyiş , Ümit Gezgin , Ümit Z.Bayındır Gezgin,  Ünsal Toker , Yasemin Topçuoğlu , Zeynep Nuray Atasagun, gibi önemli sanatçıların özgün eserleri yer alacak.

📆 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 5 +5 14 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 6 3 1 2 8 5 +3 10 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 +2 8 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 +1 8
6 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 +1 8
7 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 -2 8
8 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
9 Göztepe 6 1 4 1 10 7 +3 7
10 BB Erzurumspor 5 2 1 2 7 6 +1 7
11 Başakşehir 6 2 1 3 7 7 0 7
12 Beşiktaş 5 2 1 2 8 9 -1 7
13 Gaziantep 6 1 4 1 8 9 -1 7
14 Sivasspor 5 2 1 2 5 6 -1 7
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
16 Konyaspor 5 1 3 1 5 3 +2 6
17 Kayserispor 5 2 0 3 4 8 -4 6
18 Trabzonspor 6 1 2 3 6 10 -4 5 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 6 1 2 3 5 10 -5 5
20 Gençlerbirliği 5 1 1 3 3 6 -3 4
21 MKE Ankaragücü 4 0 1 3 4 8 -4 1

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