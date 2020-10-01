Çanakkale’den Cumhuriyet’e Gerçek Tarihi Objeler Sergisi Tepe Nautilus’ta

Tepe Nautilus, 29 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet’in 97. yılı kutlamaları kapsamında Çanakkale’den Cumhuriyet’e sergisine ev sahipliği yapıyor. Döneme ait üniformalarla giydirilmiş askerler, Çanakkale ve İstiklal Harbi’nin sembolü olmuş kahramanlar ve yapılarla ilgili maketler, fotoğraflar, gerçek savaş objeleri ve müziklerin yer aldığı sergide, Çanakkale mücadelesinden Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı dönemlere kadar yeniden yaşatılıyor. 29 Ekim tarihinde ise bando performansı Tepe Nautilus ziyaretçilerini karşılıyor.

Tepe Nautilus,29 Ekim -10 Kasım tarihinde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet’in 97. yılı kutlamaları kapsamında Çanakkale mücadelesinden Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı dönemi anlatan Çanakkale’den Cumhuriyet’esergisinde ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşayacak. Savaşta kullanılmış silahlar, süngüler, mataralar, kıyafetler ve kişisel eşyalardan oluşan yüzlerce objenin yer aldığı sergide Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na ait gerçek fotoğraflarda bulunacak.

29 Ekim’e özel bando gösterisi

Cumhuriyet’in 97. yılı kutlamaları kapsamında Tepe Nautilus’ta 29 Ekim’de ise ziyaretçileri bando gösterisi karşılayacak.

Tepe Nautilus 29 Ekim -10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerinikeyifli bir tarih yolculuğuna çıkaracak.Ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir zaman geçirmeleri için sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen sergi tüm tarih meraklılarını bekliyor.

Çanakkale’den Cumhuriyet’ e Sergisi

Sergi Tarihi : 29 Ekim – 10 Kasım

Etkinlik Yeri : Tepe Nautilus 1. Kat Sergi Alanı

Bando Gösterisi

Tarihi : 29 Ekim

Etkinlik Saati : 15:00 – 18:00Etkinlik Yeri :Nautilus Meydanı

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