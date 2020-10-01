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Kadıköy’de bir dans okulunda omuz omuza koronavirüs dansı


Korona virüse yakalanmamak için toplum olarak çok tedbirli olmamız gerekirken dans edip eğlenmek uğruna sorumsuzca davrananlara bir örnekte Kadıköy’de yaşandı.

Kadıköy’de bir dans okulunda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takmadan omuz omuza dans ettikleri o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de omuz omuza koronavirüs dansı – Tıkla İzle

İstanbul’da korona virüs vak’alarının artması sonrası sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönündeki uyarıların yapıldığı şu günlerde Kadıköy’de bir dans okulunda yaşandığı iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu.

Bir dans kursuna ait olduğu belirtilen işletme içerisinde yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, çok sayıda kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak omuz omuza girip, dans ettiği görülüyor.

📆 27 Ekim 2020 Salı 11:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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