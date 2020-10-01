CUMHURİYET BAYRAMI…

Cumhuriyet; Türk Milletine millet olma şuurunu, vatan, millet sevgisini, millet olunmadan hiçbir şey olunamayacağını göstermiştir.

Millet olmak kolay değildir, dilin aynı olacak, dinin aynı olacak, vatanın aynı olacak, bayrağın aynı olacak, bayramların aynı olacak, tarihin aynı olacak, kültürün aynı olacak, geleneğin, göreneğin, tören, örfün, acıların, sevinçlerin, sevdaların ortak olacak, beraber ağlayacak, beraber güleceksin.

Aynı mefkûre etrafında toplanacaksın, bir olacaksın, bir arada olacaksın, vatanından, milletinden, bayrağından değerli hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey seni bölemeyecek.

Cumhuriyet; millet olma ve sadece Allah’a kul olma şuurunu uyandırmış, insanları şuursuz davranmaya iten ideolojilerin, kişilere biat etmenin, vatan, millet sevgisi yanında hükmü olmadığını öğretmiştir.

Cumhuriyet; yırtık ayakkabıyla okula giden, ekmeğini kazanabilmek için su satan, simit satan, itfaiyede geçici işçi olarak çalışan, cumhuriyet olmasa adını sanını duyamayacağımız fakirlikten gelen bir Türk evladının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olabilmesinin yolunu açmıştır.

Sırf bu sebep bile Türk Milletinin kanıyla, canıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yerine Osmanlı hayali kuran, cumhuriyeti bir türlü benimseyemeyen kitlenin sorgulaması, aklını başına alması için yeterlidir.

Cumhuriyet; İnsanlara ‘‘Ey! Allah’ın kulları, kardeşlerim’’ diye hitap eden bir Peygamberin Ümmeti olan Türk Milletini ‘‘ey kullarım’’ diye hitap ederek kulları görenlerin kulluğundan alıp herkesin ‘‘eşit yurttaş’’ olmasını sağlamıştır.

Allah’ın dilemesiyle Türk Milletine, Türk Yurduna fedakârca hizmet ederek milletiyle birlikte destan yazan Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının, vatan, millet, bayrak uğruna canını, malını, evladını, anasını, babasını feda eden, şehit olan, gazi olan milletimizin her bir ferdinin mekânı cennet olsun.

İstiklal Harbimizden bugüne kadar büyük fedakârlıkla vatan, millet, bayrak, din-i mübîn-i islâm yolunda çalışmak, bu uğurda yaşamak, varını yoğunu feda etmek, alın teri dökmek nasip olan Türk Milletinin her bir ferdine en kalbi sevgi, saygı, hürmet, minnet ve dualarımızı sunuyoruz.

Allah hepinizden razı olsun. Cumhuriyetimiz kutlu olsun.

AHMET BERHAN YILMAZ