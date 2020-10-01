En Hızlı Android Emülatör Programı – 2021

Ko Player, Android sistemli oyunları masaüstü bilgisayarınızda çalıştırmanızı sağlayan bir Androidemülatörüdür. Pek çok Androdi yazılımının pc’de çalıştırılmasına izin veren program sadece oyun uygulamalarında değil, aynı zamanda içerik oluşturma konusunda da popülerdir. Klavye ve fare ile senkronize olabilir.

Ko Player Özellikleri

KoPlayer’in en iyi özelliklerinden biri herhangi bir şeyi yapılandırmanıza gerek kalmadan kurulumunu gerçekleştirebiliyor olmanızdır. Emülatörü ilk kez açtığınızda her şey kullanıma hazır ve yapılandırılabilir özellik sunar. Böylece uygulamaları indirmeye başlayabilir, emülatör üzerinden internete göz atabilir ya da dilediğiniz video oyunu oynayabilirsiniz.

Ko Player, Google Play Store ile birlikte geldiği için uygulamaların yüklenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra APK dosyalarını emülatör penceresine sürükleyerek de kullanabilirsiniz. KoPlayer’in sunduğu farklı sayılardaki olasılıklar, programın ne denli popüler olduğunun bir göstergesi. Buemülatör sayesinde özellikle video oyunlarında istediklerinizi sezgisel ve kolayca yapılandırabilirsiniz. Örneğin, fare, klavye ve gamepad’inizi yapılandırdığınız için pek çok oyunu gamepad ile oynamanız mümkün.

Ko Player, muadilleri içerisinde en yüksek kalitedeki özellikleri sunan harika bir Androidemülatörüdür. Örneğin, ekran çözünürlüğü konusundaki eşsiz ayarlamalarının yanı sıra görselleri ve videoları da rahatça boyutlandırabilirsiniz. Diğer bir deyişle sanal Android ekranınızı dilediğiniz anda çok daha büyük ya da küçük boyutlara getirebilirsiniz. Ve tabii tüm bunları yaparken emülatör, olağanüstü ses ve video kalitesi sunduğu için Andrid oyunlarının keyfini çıkarmanızı sağlar.

Koplayer –https://indirgeek.com/koplayer/