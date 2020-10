Tepe Nautilus, “TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi” Aldı

Tepe Nautilus, TSE tarafından yayınlanan Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan hijyen tedbirlerineuyarak “TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi”aldı.

Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım’ın yönetiminde olan Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan masa mesafelerinden asansörlerin kullanımına, dezenfeksiyon işlemlerinden lavaboların temizliğine kadar detaylı incelemelerin ardından ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ sahibi oldu.

TSE ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) arasında 8 Eylül’de işbirliği protokolünün imzalanmasıyla Türkiye genelinde başlatılan uygulama ileziyaretçilerin, çalışanların ve iş ortaklarının kendilerini güvende hissetmeleri hedefleniyor.

“Halk sağlığı önceliğimiz”

Türkiye’de koronavirüsün görüldüğü ilk günden beri halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyenTepe Nautilus AVM Müdürü Ertuğ Turan, “Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ kapsamında alınan önlemlerle ziyaretçilerimize güvenli ve hızlı alışveriş konforu sunarken çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza da sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Tüm sağlık tedbirlerimize; kapı girişlerinde bulunan sosyal mesafe yönlendirmeleri ile başlıyoruz. Kademeli giriş, maske kullanımı ve ateş ölçümünü tüm ziyaretçi ve çalışanlarımıza zorunlu olarak uyguluyoruz. Havalandırma sistemlerimiz yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme yapılıyor.

Her 10 metrekareye 1 kişi kuralına uygun şekilde AVM’ye ziyaretçi girişi sağlıyoruz. Ortak alanlar başta olmak üzere sık kullanılan tuvalet kabinleri, yürüyen merdivenler, küpeşteler ve ATM alanları gibi bölgelere düzenli ve sık aralıklarla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca tüm ortak alanlarımıza aldığımız tedbirler ile ilgili bilgilendirici panolarımızı yerleştirdik; Genel kullanıma ait çöp kutuları haricinde eldiven ve maske atıkları için özel çöp kutularını da hazırladık. Alışveriş merkezlerimizdeki görevli ekiplerimiz her an maske ve eldiven ile hizmet veriyor. Koronavirüsle verdiğimiz bu mücadelenin tescillenmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. TSE Covıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi” ile ziyaretçilerimize ve çalışanlarımıza sağlıklı bir alışveriş deneyimi ve çalışma ortamı sunmaya devam edeceğiz” dedi.