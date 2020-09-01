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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Toplum » QNB Finansbank’tan bireysel ihtiyaç kredisi
QNB Finansbank’tan bireysel ihtiyaç kredisi


QNB Finansbank nakit ihtiyacı olan müşterilerine aylık yüzde 1,14’ten başlayan faiz oranıyla üç ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan müşterilerine 36 aya varan vade seçenekleriyle üç ay ertelemeli ve aylık yüzde 1,14’ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

22 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, QNB Finansbank müşterileri şubelere gitmeye gerek olmadan internet veya Cep Şubesi’nden ya da 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını arayarak fırsattan yararlanabilecek.

QNB Finansbank müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden İhtiyaç Kredisi’ne başvurabilecekler.

Galeri
📆 26 Eylül 2020 Cumartesi 23:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fatih Karagümrük 3 2 1 0 7 2 +5 7 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 +3 7 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 2 2 0 0 5 1 +4 6 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Alanyaspor 2 2 0 0 4 0 +4 6 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 +2 6
6 Göztepe 3 1 2 0 8 4 +4 5
7 Beşiktaş 2 1 1 0 4 2 +2 4
8 Antalyaspor 2 1 1 0 3 1 +2 4
9 Fenerbahçe 2 1 1 0 2 1 +1 4
10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 0 4
11 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 0 3
12 Sivasspor 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 -3 3
14 Gaziantep 3 0 2 1 5 7 -2 2
15 Konyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
16 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 -2 1
17 Denizlispor 2 0 1 1 1 5 -4 1
18 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 -5 1 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 Çaykur Rizespor 2 0 0 2 1 4 -3 0
21 Başakşehir 3 0 0 3 0 6 -6 0

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