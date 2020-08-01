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Ahmet Şimşek Koleji
Erkek atlet


Genel olarak yaz aylarının yüksek sıcaklıklarında tercih edilen erkek atlet modelleri spor yapan veya sporla ilgilenen kullanıcılar için oldukça uygun. Genel olarak erkekler tarafından spor salonlarında da tercih ediliyor. Bu yüzden sadece yazın kullanımın dışında kışın kapalı alanlarda da kullanılan bir ürün. Oldukça esnek ve rahat olması sayesinde tüm hareketlere sonuna kadar izin veren erkek atlet modelleri sporla uğraşırken kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Genel olarak ince bir yapıda üretilen kumaş sayesinde sizin terlemekten koruyor. Aynı zaman da oldukça geniş kesilen modelleri bulunmakta ve bu sayede yüksek beden kullanıcıları veya vücut geliştirme ile uğraşan sporcular için birinci seçenek haline geliyor.

Erkek atlet modelleri

Terlemeyen kumaştan üretilen ve spora oldukça uygun olan atlet modellerinin dışında plaj gibi deniz kenarında giyilmeye uygun modeller de bulunuyor. Yaz akşamlarında ufak bir yürüyüş yaparken tercih edebileceğiniz sade modeller de atlet modelleri arasında yer alıyor. Sportif modellerinde erkek atlet modelleri genel olarak dikkat çekici renkleri içerse de sade ve koyu renk tonları içeren tasarımlarda mevcut. Bir çok farklı atlet modeli arasından kendinize uygun olanı seçmek istiyorsanız https://www.bilcee.com/erkek-atlet bu adrese bir göz atmayı unutmayın.

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📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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