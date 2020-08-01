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Pandemi Sonrası Boğaz Turları Yeniden Başladı


Nostaljik uzun Boğaz turları, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeniden başladı. Boğazın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştirilen tur, her gün, Eminönü’nden başlayıp Anadolu Kavağı’nda son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, pandemi nedeniyle ara verdiği nostaljik uzun Boğaz turlarını yeniden başlattı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlatılan turlar, Boğaz’ın iki yakasındaki iskelelere uğrayarak gerçekleştiriliyor.

HER GÜN SAAT 10.35’DE BAŞLIYOR

Boğaz’ın havasını soluma, tüm güzelliklerini seyretme fırsatı tanıyan nostaljik tur, saat 10.35’de Eminönü’ndeki Evliya Çelebi Boğaz İskelesi’nden kalkan vapurla başlıyor. Vapur 10.50’de Beşiktaş, 11.05’de Üsküdar, 11.35’de Kanlıca,12.05’de Sarıyer, 12.15’de de Rumeli Kavağı’na uğradıktan sonra 12.25’de Anadolu Kavağı’nda yolcu indiriyor.

DÖNÜŞ 15.00’DA ANADOLU KAVAĞI’NDAN

Tur, Marmara Denizi’nin Karadeniz’e kavuştuğu şirin balıkçı köyü Anadolu Kavağı’nda yaklaşık 2,5 saat zaman geçirme fırsatı tanıyor. Dönüş ise saat 15.00’da Anadolu Kavağı’ndan başlıyor. Vapur, 15.10’da Rumeli Kavağı, 15.20’de Sarıyer, 15.40’da Kanlıca, 16.10’da Üsküdar, 16.25’de Beşiktaş’a uğradıktan sonra 16.40’da Eminönü’nde turunu tamamlıyor.

Turun tam bilet fiyatı, tek yön 15 TL, gidiş-dönüş 25 TL; 12 yaş altı tek yön 6 TL, gidiş-dönüş 12,5 TL.

📆 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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