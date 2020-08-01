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Mustafa Sandal’a 2 yıla kadar hapis cezası istemi


Ünlü manken Defne Samyeli’nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

ÜNLÜ MANKEN DEFNE SAMYELİ’NİN, OTOBİYOGRAFİ KİTABINDA YAZDIKLARI NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLDUĞU MUSTAFA SANDAL HAKKINDAKİ DOSYADA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI. İKİ ÜNLÜ İSİM UZLAŞTIRMA BÜROSUNDA UZLAŞAMAYINCA SANDAL HAKKINDA 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLENDİ. (MELİKE İNAL/İSTANBUL-İHA) Ünlü manken Defne Samyeli’nin, otobiyografi kitabında yazdıkları nedeniyle şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim uzlaştırma bürosunda uzlaşamayınca Sandal hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.


Ünlü manken ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında “Beni Ağlatma” isimli kitabında yazdıkları nedeniyle onur ve saygınlığının zedelendiğini belirterek savcılığa başvurmuştu. Samyeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede ünlü sanatçının “kişilerin huzur ve sükununu bozma”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ve paylaşılması” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.


Suç duyurusunun ardından soruşturma başlatan savcılık, olayın uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.
Uzlaştırma raporunda tarafların iletişim bilgilerinden kendilerine ulaşılamadığı belirtilerek “Uzlaştırma sağlanamamıştır” denildi.


Uzlaşma sağlanmaması nedeniyle Mustafa Sandal hakkında “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle ünlü sanatçı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

İSTANBUL (İHA) –

📆 25 Ağustos 2020 Salı 21:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
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10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
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13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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