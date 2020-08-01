Oyun Sektörü

Günümüzdeki oyun sektörü, video oyunlarının geliştirilmesi, pazarlanması ve para kazanılmasıyla ilgili ekonomik sektördür. Düzinelerce iş disiplinini kapsamakta ve bileşen parçaları dünya çapında binlerce kişiyi istihdam etmektedir. 2018 itibariyle, video oyunları dünya çapında yıllık 134,9 milyar ABD doları satış elde etmiştir.

Oyun sektörü, diğer geleneksel işletmelerde deneyimli olanları kullanır, ancak bazılarının oyun sektörüne uyarlanmış deneyimleri vardır. Oyun sektörüne özgü disiplinlerden bazıları şunlardır: oyun programcısı, oyun tasarımcısı, seviye tasarımcısı, oyun yapımcısı, oyun sanatçısı ve oyun test cihazı. Bu profesyonellerin çoğu video oyunu geliştiricileri veya video oyunu yayıncıları tarafından istihdam edilmektedir. Bununla birlikte, birçok hobi uzmanı bilgisayar oyunları üretir ve bunları ticari olarak satarlar.

Video oyunları oyun sektöründe onlarca yıldır var, çocuklar ve yetişkinler için eğlence sunuyor. Bilgisayar oyunlarının ilk günlerinden ve Nintendo ve Atari’nin ilk sürümlerinden önemli ölçüde geliştiler. Video oyunları her zamankinden daha gerçekçi hale geldiği için pikselli ekranların ve sınırlı seslerin günleri uzak bir hafızadır. Teknoloji geliştikçe video oyunları da teknoloji haberleri de gelişmeye devam ediyor.

Video oyunu oluşturma giderek daha karmaşık hale geldi ve büyük konsollardan birinde çalıştırmak için bir oyun yaratmanın maliyeti bu daha büyük karmaşıklıkla artmıştır. Bu yüzden oyun fiyatları da artış göstermiştir. Bir zamanlar milyonlarca geliştirme maliyetine batırılması düşünülemezdi, ancak bugün oyunlar on onlarca hatta yüz milyonlarca mal olabilir. Bu, üretim ve pazarlama maliyetleri açısından oyun fiyatları yüksek olabilir. Oyun fiyatları her yıl oyun versiyonuna göre değişmektedir. Çünkü oyun sektörünün gelişebilmesi için oyun geliştirilmeli ve kaliteli üst versiyonları çıkartılmalıdır.

Video oyun şirketlerinin video oyunlarına 60 dolardan fazla harcama yapmanın birçok yolu var, ancak bir konsoldaki oyun fiyatları gişe rekorları kıran bir video oyunu için taban seviyesi, giriş seviyesi fiyatı şimdi 60 dolardır.

Şirketler için anahtar hedef, dünya cep telefonu etrafında dönen hayata giderek daha fazla hareket ettikçe, oyuncuların bilgisayar veya video oyun konsoluna ihtiyaç duymadan video oyunları yayınlamasına olanak tanımaktadır. Bu eğilim devam ettikçe, kartuş veya disk şeklinde fiziksel video oyunları satın almak pencereden dışarı çıkmaya başlıyor.

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