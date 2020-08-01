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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE ERZURUM’DAN DAVET…
Ahmet Berhan Yılmaz
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE ERZURUM’DAN DAVET…


Sevgili gençler; ülkemizin en başarılı, en iyi, en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi ile eğitim ve öğrenci şehri Erzurum sizleri huzura, güvene, kaliteli eğitime, başarıya davet ediyor… Atatürk Üniversitesi; 63 yıllık tecrübesi, bilimsel, sportif, sosyal başarıları, vatan, millet, bilim aşkıyla yoğrulmuş kimliği, üst düzey imkânları ile sizlere muhteşem bir eğitim ortamı sunuyor…Atatürk Üniversitesi; akademik kadrosu, fiziki imkânları, modern araç, gereçlerle donatılmış dershane, laboratuvar, klinik ve teknolojik altyapısı, üst düzey eğitim seviyesi ile bir dünya üniversitesinde eğitim ve yaşam vadediyor…Ülkemizin en büyük, en yeşil, en güvenli, en huzurlu, çok çeşitli sosyal, kültürel, sportif yaşam alanlarına sahip nitelikli kampüsü, sağlık hizmetleri dahil her an yanınızda olma avantajı ile Atatürk Üniversitesi ve tam bir öğrenci, huzur ve güven şehri olan Erzurum sizlere sağlıklı bir ortamda, huzurlu, güvenli, kaliteli, ideal bir yaşam ve eğitim imkanı sunacaklarının sözünü veriyor…Sevgili gençler; biz öğretim üyeleri ve bütün çalışanlar evinizdeki güveni, huzuru, rahatı sunmak, sizleri hayata, geleceğe hazırlamak için heyecanla bekliyoruz…Özellikle sağlık hizmetleri alanında eğitim almak isteyenlere güçlü eğitim kadrosu, teknolojik alt yapısı, laboratuvarları, modern cihazlarla donatılmış klinikleri ile çalışmaktan gurur duyduğum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesini öneriyor, bu tercihlerinden dolayı asla pişman olmayacaklarını gönül rahatlığıyla söylüyorum…Prof. Dr. AHMET BERHAN YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ERZURUM 

📆 07 Ağustos 2020 Cuma 11:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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