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İstanbul’da yaşanan feci trafik kazalarının kamera görüntüleri


İstanbul’un çeşitli ilçelerinde dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu otomobil ve motosiklet sürücülerinin yaralandığı çok sayıda kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler arasındaki bir kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın kaldırımda yürüyen kişiyi teğet geçtiği anlar kameralara yansırken, bir başka kazada ise otomobile çarpan motosikletlinin havaya fırladığı görülüyor.

İstanbul’da yaşanan feci kazalar kamerada – Tıkla İzle

Mega kentin çeşitli ilçelerinde geçtiğimiz Ekim, Şubat, Mart ve Nisan aylarında sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen ve yaralandıkları kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer İstinye Sahili’nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yasak yerden “u” dönüşü yapan otomobile çarptı. Kaza sonucu motosikletteki genç hafif şekilde yaralandı.

Kağıthane İmrahor Caddesi üzerindeki diğer bir kazada da bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta aniden duran belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı otobüsteki yolcular yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Savrulan aracı kaldırımdaki genci teğet geçti

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Sultan Sokak üzerinde meydana gelen bir başka kazada da, seyir halinde olan bir otomobile aniden dönüş yapan bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil refüje çıkarak durabildi. Savrulan aracın yolun kenarında yürüyen vatandaşı adeta teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı. Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen diğer bir kazada da, sokak arasından çıkan motosiklet sürücüsü, sokağa giren otomobil ile çarpıştı.

Araçlarla çarpışan motosikletliler havalandı

Kaza sonucu havalanan motosikletli yere savrularak yaralandı. Fatih Aksaray’da yaşanan bir başka kazada da, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletliye sokak arasından çıkan taksi çarptı. Kazada yere savrulan motosikletli yaralandı. Şişli Galata Deresi Caddesi üzerinde yaşanan kazada ise, frenleri boşaldığı öğrenilen bir otomobil depo kapısına çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada araçtan inen sürücü şaşkınlıkla etrafa baktı.

📆 02 Ağustos 2020 Pazar 13:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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