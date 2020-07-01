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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » 45 dakika boyunca müdahale edilen adam kurtarılamadı
45 dakika boyunca müdahale edilen adam kurtarılamadı


İskelesi’nin yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yüzmek için boğaza giren 50 yaşındaki Ayhan Demirezen isimli şahıs karadan fazla açıldı. Akıntıya kapılan Demirezen bir anda çırpınmaya başladı. Şahsı gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Bir süre çırpındıktan sonra şahsın hareketsiz bir şekilde suyun üstünde durduğu görüldü. Kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri bota alınan şahıs ardından müdahale için Kadıköy Vapur İskelesi’ne getirildi.

45 dakika boyunca müdahale ettiler

İskeleye gelen 112 sağlık ekipleri şahsa müdahaleye başladı. 45 dakika süren müdahale sonucunda adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri iskeleye gelerek çalışma yaptı. İskele’de de yapılan müdahaleler sırasında bir süre seferler durduruldu. Demirezen’in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan, şahsın kurtarılma çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşların sosyal mesafeyi unutup olayı izlemeleri dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

📆 24 Temmuz 2020 Cuma 17:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (S) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
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12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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