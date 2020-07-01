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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İki grup arasında kavga: 2 yaralı
İki grup arasında kavga: 2 yaralı


10 ile 18 yaşındaki iki kişinin silahla yaralandığı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu’nda geçtiğimiz günlerde husumetli olan iki grup arasında bir çok kez kavga yaşandı. 1 Temmuz’da Turan Güneş Caddesi’nde, akşam saatlerinde yine silahlı kavga çıkmış ve Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Husumetli kişilerin silahlı kavgasında bu sefer Yeşiltepe Mahallesi’nde 10 yaşındaki Gökay G. ve 18 yaşındaki Kadir H. açılan ateş sonucu yaralandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobille gelen saldırganlar, sokak içerisinde bir dükkanın önünde duran kişilere rastgele ateş açıyor. Açılan ateş sonucu 10 ile 18 yaşındaki iki kişi silahla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler ise geldikleri otomobille olay yerinden hızla kaçıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralılara yardıma koşuyor. Yaralılar sivil bir araca bindirilerek hastaneye götürülüyor.

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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