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Ahmet Şimşek Koleji
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Denetim yapan polis maske takmayan vatandaşlara ceza kesti


Korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirilmesinin ardından Beşiktaş’ta Polis ve Zabıta ekipleri maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler sırasında vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi. Maske takmasına rağmen burnunu kapatmayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, yanlarında olduğu halde maske takmayan kişilere ise 900’er lira ceza kesildi.

Bir iş yerine ceza yazıldı

Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği bir iş yerine ekipler tarafından ceza yazıldı.

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 11:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
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11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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