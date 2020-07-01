Kahkahaya hazır olun “Mümessil” geliyor

Burak Bozdağ ve Haluk Bozdağ kardeşlerin ‘Boz Yapım’ olarak yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki “Mümessil” filminin basın toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. 4.5 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken filmin çekimlerine ağustos ayının ilk haftası Erzurum’da başlanacak. Erzurum’un doğal güzellikleri, ilk kez bu filmle beyazperdeye yansıyacak.

Burak Bozdağ ve Haluk Bozdağ’ın ‘Boz Yapım’ adlı şirketleriyle yapımcılığını üstlendiği komedi türündeki “Mümessil” filmi için 20 Temmuz Pazartesi günü Kristal Türkiye’nin Bebek’teki şubesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya aynı zamanda filmin başrol oyuncusu olan Burak Bozdağ ve kardeşi Haluk Bozdağ’ın yanı sıra oyuncu kadrosundan Burcu Binici, Dila Danışman, Ayhan Taş, Meral Konrat, Reyhan İlhan, Ferdi Atuner, Recep Cinisli, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Volkan Başaran, Rüya Coriç, Ömer Duran ve Seyithan Özdemir katıldı.

ERZURUM’UN DOĞAL GÜZELLİKLERİ İLK KEZ BEYAZPERDEDE

4.5 milyon liralık bütçeyle çekilecek olan film hakkında bilgi veren Burak Bozdağ, 6 aydır mekan baktıklarını ve ağustos ayının ilk haftası Erzurum’da başlayacak çekimlerin 5 haftada tamamlanacağını belirterek şöyle konuştu: “Mümessil, 105 dakikalık, tamamıyla komedi içerikli bir film. Senaryosu benim YouTube’da anlattığım gerçek hayat hikayelerinden esintilerle ortaya çıktı.”

İlk iş deneyimini mümessillik alanında yaşayan bir gencin hikayesine odaklandıklarını belirten Bozdağ, “Filmi izlerken çok güleceksiniz. Biz de yazarken çok keyif aldık, çok güldük. Bu muhteşem kadroyla birlikte projemizi ağustos ayının ilk haftası çekmeye başlıyoruz. Hikayenin tamamını Erzurum’da çekiyoruz.” diye konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE RİSK ALDIK

“Pandemi sürecinde risk alıp film yapmak da önemli” diyen Burak Bozdağ ayrıca Erzurum’un doğal güzelliklerinin ilk kez bu filmle beyazperdeye yansıtılacağını ifade etti.

Haluk Bozdağ da abisi Burak Bozdağ’ın hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyledi: “Bir hayal üzerine gitmek istedik. Ülkece zor bir zaman geçirdik. Pandemi sürecinin vermiş olduğu sıkıntılardan ötürü sinema, tiyatro ve eğlence sektörü finansal açıdan sıkıntılar yaşadı. Yavaş yavaş normalleşme sürecinin içine girdik. İnanıyorum ki her şey daha iyi olacak.”

BURCU BİNİCİ: “SENARYO GELDİĞİNDE

OTOMATİK OLARAK ŞİVELİ OKUMAYA BAŞLADIM”

Toplantıda konuşan filmin oyucularından Ayhan Taş, canlandırdığı karakterden şöyle bahsetti: “Mümessilin müdürünü canlandırıyorum. Şirketime karşı sorumluluklarım var, işlerin iyi gitmesini istiyorum. Personelimi denetliyorum ve en çok Burak’ı denetliyorum film boyunca. İşini, aşkını denetliyorum. Her şeyini denetliyorum, takmışım. Böyle keyifli eğlenceli. İlk okuduğumda da senaryodan çok keyif aldım.”

Burcu Binici, kendisinin de Erzurumlu olduğunu belirterek “O yöreden bir karakteri oynadım. Daha önce bir Erzurumluyu hiç oynamamıştım. İş geldiği zaman senaryoyu otomatik olarak şiveli okumaya başladım” açıklamasını yaptı.

Yönetmenliğini Servet Aksoy’un üstlendiği “Mümessil” yılın en iddialı komedi filmlerinden. Yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak.

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