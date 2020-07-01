Haliç’te trafik durma noktasına geldi!

Haliç’te yoğun trafik havadan görüntülendi – Tıkla İzle
İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz Cuma günü Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haftanın ilk gününde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun süre trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Normal bir günde aynı yolu 20 dakikada kat ettiğini ifade eden bir vatandaş, 1 saatten beri yolda olduğunu söyledi Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (S, Q)
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|+32
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|+33
|62
|3
|Sivasspor (X)
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|+19
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Beşiktaş (X)
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|+16
|59
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Galatasaray (A)
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|+18
|55
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor (A)
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|+23
|54
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|+10
|50
|8
|Antalyaspor
|33
|11
|11
|11
|39
|50
|-11
|44
|9
|Gaziantep
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11
|Göztepe
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12
|Gençlerbirliği
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13
|Konyaspor
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14
|Denizlispor
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18
|MKE Ankaragücü (D)
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
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