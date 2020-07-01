MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Ani şerit değiştiren araç kazaya neden oldu: 3 yaralı
Ani şerit değiştiren araç kazaya neden oldu: 3 yaralı


Virajı kaçıran otomobilin ani şerit değiştirmesi kazaya yol açtı. Kamyonetin çarptığı araç bariyerlere çarpıp yan yattı. Araçta sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kaza, Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, caddede seyir halindeki Fiat Linea marka otomobilin sürücüsü virajı kaçıracağını görünce aniden şerit değiştirdi. Aniden şerit değiştiren araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 2’si kadın 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

📆 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (X) 30 18 9 3 57 27 +30 63 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 30 14 7 9 53 40 +13 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 30 8 8 14 35 49 -14 32
13 Denizlispor 30 8 8 14 29 43 -14 32
14 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
15 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29
16 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

BAĞLANTILAR