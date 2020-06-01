Balık ölümleri bakanlığı harekete geçirdi!

Küçükçekmece’de balık ölümleri devam ediyor – Tıkla İzle
İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde dün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölü balıklar dün ekipler tarafından toplandı.
Bugün ölümlerin devam ettiği göle gelen ekipler, ölü balıkları tekrar toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı. Göl üzerinde bir saat inceleme yapan ekipler, gölün birçok noktasından numune topladı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|+28
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1.Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
Bir cevap yazın