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İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti!


Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu sahil havadan görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİNDE ‘SOSYAL MESAFESİZ’ YOĞUNLUK

İstanbul’da YKS’den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.

📆 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1.Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

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