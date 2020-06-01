İstanbullular, Caddebostan sahiline akın etti!

İstanbul’da YKS’den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|+28
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|+33
|58
|3
|Sivasspor
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|+17
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|+22
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|+14
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|+12
|46
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|+17
|45
|8
|Göztepe
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9
|Antalyaspor
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10
|Gaziantep
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Denizlispor
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|14
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16
|Kayserispor
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|2020-21 1.Lig
|17
|Konyaspor
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
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