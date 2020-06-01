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Bu kadarda olmaz derdirten görüntüler!


İstanbul’un en işlek yolunda seyir halinde olan sürücüler bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Şaşkınlığını gizlemeyen sürücülerin görüntülendiği tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

İstanbul trafiğinde ‘pes’ dedirten tehlikeli yolculuk kamerada – Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde Edirne istikametinde seyreden sürücüler, bir motosiklet sürücüsünün arkasındakinin bir eliyle valiz diğer eliyle koli taşıdığını görünce şoke oldu. Tehlikeli bir şekilde motosikletin üzerinde koli taşıyan yolcu, dakikalarca bu şekilde seyrederek hem kendi hem de motosikletlinin hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Sürücüler yürekleri ağızlara getiren o anları cep telefonuyla görüntülerken şaşkınlıklarını gizlemeyemedi. Piyelapaşa-Kağıthane Tüneli’nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise, motosiklete bağladığı sepetin üzerinde hiçbir önlem almadan seyreden sürücü görenleri korkuttu. Yaşanan tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

📆 25 Haziran 2020 Perşembe 14:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
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