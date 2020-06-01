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Ahmet Şimşek Koleji
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Polis ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsü kovaladı


Fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Nefes kesen kovalamacada Okmeydanı’nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüsüne ise bin 392 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı. Denetimlere hız kesmeden devam eden ve fazla yolcu alan minibüslere göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, minibüslerde yasal kuralların ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar alması üzerine uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından uygulamaya devam eden polis, en sağdan en sol şeritten geçen bir minibüsten şüphelendi. Bunun üzerine polis, minibüse “dur” ihtarında bulunarak aracı yol kenarına çekmesi uyarısında bulundu. İhtarı dikkate almayan şoför, tıka basa yolcu dolu olan minibüsle kaçmaya başladı. Okmeydanı Etibank Caddesi üzerinden ara sokaklara giren sürücü, köprü üzerinde motorize trafik polisi tarafından durduruldu. Yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

Minibüsten 14 yolcu fazla çıktı

Kovalamacanın ardından polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını aldı. Minibüsün içerisine bakan polis, sürücünün kapasitesinden yüzde 50 yani 14 yolcu fazla aldığını gördü. Fazla yolcular minibüsten inerken, sürücü E.E’ye ise “ikazlara uymamak” suçundan 288 lira, yolcu kapasitesini aşmaktan 104 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan ise bin lira olmak üzere toplamda bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

📆 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
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4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
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13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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