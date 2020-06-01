Hastanede yangın çıktı hastalar tahliye edildi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın paniği – Tıkla İzle
Fatih Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji bölümünde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Büyük paniğin yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada hastalar pencerelerden ve yangın merdivenlerinden tahliye edildi. Yoğun dumanın oluştuğu hastanedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.
İstanbul Valiliğinden hastanedeki yangına ilişkin açıklama
İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.
Açıklamada, “İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” denildi.
Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30’da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir” ifadelerine yer verildi
Hastane yangınını tedavi gören madde bağımlısının çıkardığı iddiası
Büyük paniğe neden olan yangının hastanede tedavi gören madde bağımlısı bir şahsın odasında başladığı iddia edildi. Yangını çıkardığı öne sürülen madde bağımlısı şahsın yaşanan panik sırasında hastaneden kaçtığı belirlendi. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.
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