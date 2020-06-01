Şişeyi sağlık çalışanının başında parçaladı!

Maçka Parkı’nda bir sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi doktor arkadaşları yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı parka geldikten bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartıştığı şahıs daha sonra elinde içki şişesiyle Dönmez’in yanına geldi ve kırdığı şişeyle ona saldırdı. Dönmez, başına ve boğazına aldığı cam darbeleri sonucu kanlar içerisinde kaldı. Süleyman Dönmez’in kendisi gibi sağlık çalışanı olan doktor arkadaşları panik içerisinde imdat çığlıkları atmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle şahıs olay yerinden kaçtı. Dönmez’in doktor arkadaşları yanına gelerek ilk müdahaleyi yaparken, vatandaşlar da durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı vakit kaybetmeden ambulansa taşıyarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

“Her şey iki dakikada yaşandı, elinde şişe vardı müdahale edemedik”

Olayı bire bir gördüğünü söyleyen Aykut Fırtına isimli vatandaş, “Arkadaşların ikisi de alkollüydü sanırım. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı” dedi.

Başına ve boğazına aldığı cam darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı Süleyman Dönmez’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Maçka Parkı’nda sağlık çalışanına dehşeti yaşatan zanlı yakalandı

Maçka Parkı’nda tartıştığı sağlık çalışanının kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şişli’de bulunan Maçka Parkı’nda bugün 18.50 sıralarında Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile bir kişi arasında tartışma çıkmıştı. Sağlık çalışanı tartıştığı kişi tarafından içki şişesiyle yaralanmıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayan şahsın kimliğini belirledi. Şahsın isminin Emrah D. (32) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Emrah D.’nin hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.