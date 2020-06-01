MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Yoldan çıkan vinç direği yıkarak devrildi: 1 yaralı
Yoldan çıkan vinç direği yıkarak devrildi: 1 yaralı


Meydana gelen kazada yoldan çıkan vinç yüksek gerilim direğini de yıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Silivri Küçük Sinekli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilme esnasında yol kenarındaki yüksek gerilim hattına çarpan vinç direğin de yola devrilmesine neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Ekipler elektrik direğini yoldan kaldırmak için hat üzerindeki elektrikleri keserek çalışma başlattı.

Kaza sebebiyle yol her iki yönde araç trafiğine kapandı.

📆 12 Haziran 2020 Cuma 13:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 27 16 8 3 62 29 +33 56
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 27 12 7 8 48 35 +13 43
8 Göztepe 27 10 7 10 32 33 -1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 27 5 7 15 29 64 -35 22

BAĞLANTILAR