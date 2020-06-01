19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 bin litre akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt kaçakçılarına yönelik yeni bir şebeke tespit eden Kaçakçılık Polisi, Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde ‘10 numara yağ’ diye tabir edilen kaçak akaryakıtın piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan ihbar üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada, teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, Çatalca’da otoyoldaki bir kamyona operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aracın kasasında yapılan incelemede, tanklar içerisinde 19 bin litre kaçak akaryakıt tespit edildi. Polis, kaçak yakıt ile akaryakıt kaçakçılığında kullanılan kamyona da el koydu. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor[a]
|27
|16
|8
|3
|62
|29
|+33
|56
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|27
|12
|7
|8
|48
|35
|+13
|43
|8
|Göztepe
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|27
|5
|7
|15
|29
|64
|-35
|22
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