MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yapılan operasyonda 3’ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan operasyonda 3’ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı


Tuzla’da ürettikleri kaçak içkiyi, kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satan şebeke Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. Alkol yapımında kullanılan 47 ton metil alkol ele geçirilen operasyonda, 3’ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla Modasan Sanayi Sitesinde bir iş yerinde kaçak içki üreten şebekenin, burada ürettikleri içkiyi kozmetik ürün kılıfıyla internet üzerinden satışını yaptıkları tespit edildi. Fatih’ten verilen 500 şişelik kozmetik ürün siparişinin takibini yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketine yaptığı operasyonda şişelerin kozmetik ürünü değil kaçak içki olduğunu tespit etti. Ekipler kutuların gönderildiği Tuzla’daki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 47 ton kaçak içki üretiminde kullanılan metil alkol ele geçirildi. Adreste bulunan 3’ü yabancı 4 şüpheli gözaltına alındı.

📆 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR