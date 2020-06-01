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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Erkek Sweatshirt
Erkek Sweatshirt


Sweatshirt modelleri özellikle spor giyim tercih eden erkekler için birçok alanda kullanabilecekleri bir parçadır. Kullanım açısından oldukça kolaylık sağlayan sweatshirtler erkeklerin spor yaparken, dışarı çıkarken, yürüyüş yaparken, evde kullanmaları açısından oldukça uygundur.

Özellikle serin havalarda yani kış aylarında ve bahar aylarında uzun kollu ve kapüşonlu modelleri ile sizlere hem hoş bir görünüm sağlarken hem de konforlu bir deneyim sunuyor. Cepli modelleri ise dışarıda spor yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenleri taşımanız açısından da rahatlık sağlıyor. Erkek sweatshirt alternatifleri sizlerin kullanım alanınıza göre çeşitlendirilmiştir.

Erkek Sweatshirt Modelleri

Erkeklerin konforlarına uygun sweatshirt modelleri pek çok konuda çeşitleniyor. Kapüşonlu, kapüşonsuz, cepli, cepsiz, kalın, ince, uzun kollu, kısa kollu gibi alternatifleri ile sizlere kullanım amacınıza ve alanınıza göre çeşit sunulmaktadır. Bu çeşitlilik içerisinde siz de tarzınıza ve zevkinize uygun sweatshirt modellerinden birini tercih ederken spor yaparken bile tarzınızı yansıtabilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

Erkek sweatshirt modelleri arasından seçim yaparken kullanılan kumaşın içeriğini de incelemenizde fayda vardır. Sweathirt modellerini incelemek için https://www.bilcee.com/erkek-sweatshirt adresini ziyaret edebilirsiniz.

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📆 01 Haziran 2020 Pazartesi 23:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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