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Bağdat Caddesi’nde insan kalabalığı pes dedirtti


İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi doldu taştı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden caddeyi dolduran vatandaşlar için polis ekipleri uygulama yaptı. Araçlarda durduruldu. Maske kontrolü yapıldı. Caddede gezenler evlerinde kalmaları için megafonla uyarıldı. Sokağa çıkma izni bulunan 15-20 yaş altı için ise kimlik kontrolü yapıldı. Dolup taşan Bağdat caddesi havadan görüntülendi.

Bağdat Caddesi’nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen Bağdat caddesi doldu taştı – Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 15 yaş altı gençler Çarşamba günü sokağa çıktı. Havanın da güzel olmasıyla İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi doldu taştı. Cadde boyunca trafik yoğunluğu yaşandı. İnsan yoğunluğunun artması üzerine polis ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamada araçlar durduruldu. Maske kontrolü ve araçların oturma düzeni konusunda sürücüler uyarıldı. Polis aracından ise vatandaşların korona virüs salgınına karşı evde kalmaları konusunda megafonla sık sık anons yapıldı. Cadde üzerinde gezen polisler vatandaşları, yoğunluk ve maske konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ancak saat 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 15-20 yaş arası gençler de caddeye akın etti. Yaklaşık 2 aydır evlerinde bulunan gençler güneşli havanın tadını çıkardı. Polis ekipleri toplu halde gezen gençleri önce bilgilendirdi ardından maske takma konusunda uyardı. Ayrıca kimlik kontrolü yapılarak 15-20 yaş arasında olup olmadıkları da kontrol edildi.

Öte yandan güvenlik uygulamalarının yapıldığı Bağdat Caddesi havadan görüntülendi.

📆 15 Mayıs 2020 Cuma 16:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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