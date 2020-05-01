Ayrıcalıklı Ödeme Sistemi Penapay

İnternet ortamında alışverişlerinde güvenliği ön planda tutanlar için Penapay ödeme sistemibulunuyor. Yeni çağın ayrıcalıklı ödeme sistemiyle, bilgi paylaşma, bekleme ve çalınma endişesi olmadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapıyorsunuz.

Penapay Kartın Size Sunduğu Avantajlar

Bir kredi kartı almak için izlediğiniz prosedürü ve zaman kaybını iyi bilirsiniz. Ön ödemeli bu kart sizi bürokrasiden ve zaman kaybından kurtarıyor. Resmi sitesine girerek ihtiyacınıza denk gelen limitteki Penapaykartı bir dakikada alabiliyorsunuz. Bu karta sahip olunca aşağıdaki avantajlara da sahip oluyorsunuz.

1-Kart, kredi kartı özelliklerini taşısa da, sınırlı ve limitlidir. Kartın bir yıllık kullanım süresi bulunuyor. Bu sürenin sonunda Penapay Kartkullanıma kapanıyor. Ayrıca 10, 15, 20, 30, 50 ve 100 euroluk limitler halinde satılıyor. Bu nedenle limit aşma, faiz gelme, ay sonu ekstreleri, sürpriz harcamalar gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Kart fiyatları ise Euro kuru üzerinden belirlenmektedir.

2- Kartı fiziki olarak kullanmıyorsunuz. Ön ödemeli, 16 hane şifreli dijital bir ödeme sistemişeklinde kullanılıyor. Kart başvurunuzda sms veya e-mail yoluyla isterseniz telefonla da 16 haneli şifre veriliyor. Harcamalarınızda bu şifreyi kullanıyorsunuz. Bu nedenle iyi saklayın ve kimseyle paylaşmayın. İsterseniz hediye olarak sevdiğinize verebilirsiniz.

3-İnternet alışverişlerinizde Penapaysayesinde kişisel ve banka bilgileri paylaşmak, onay süreci beklemek gibi sorunlarınız bulunmuyor. Ödeme kısmına size verilen şifreyi (pin kodu) yazıp, onayladığınızda alışverişiniz tamamlanmış oluyor.

4-Kartın internet ortamında yaygın kullanım ağı bulunuyor. İnternet mağazalarının geneli Penapay Kartön ödemeli sistemini de kullandıklarından rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte Facebook, skype, google play gibi platformlarda oyun ve itemler için kullanabilirsiniz. Bahis sitelerinin genelinde ön ödemeli sistem kabul ediliyor. Bahis sitelerine para yatırmak için de kullanabilirsiniz.

5-Resmi sitelerde faizsiz ve komisyonsuz alma/bozdurma yapabilirsiniz. Resmi siteler kuru otomatik olarak güncelledikleri için herhangi bir zarara ve yanıltmaya uğramıyorsunuz.

Hızlı Şekilde Kartı Edinebilirsiniz

Resmi reseller sitesine girip, müşteri hizmetlerinden güncel kuru öğrenin. Kartlar, 10, 15, 20, 30, 50 ve 100 euro olarak satılıyor. Hangisine ihtiyacınız olduğunu belirleyip, o kartı satın alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, ülkemizde döviz sürekli dalgalı hal izlediği için, ihtiyacınızı tamamen karşılayan kartı belirlemeniz önemlidir.

Müşteri hizmetleri bu konuda sizi doğru olarak yönlendiriyor. Kartı belirledikten sonra ödemesini ister kredi kartınızla isterseniz banka havalesiyle gerçekleştiriyorsunuz. Ödeme gerçekleştiği anda sms ve e-mail yoluyla size 16 haneli pin kodu (şifre) geliyor. Bu şifre e-pin sistem olduğu ve site 256 SSL güvenlik sistemiyle korunduğu için güvenliğiniz en yüksek derecede sağlanıyor.

Kartınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Size verilen 16 haneli şifreyi sadece siz kullanabilirsiniz. Bu şifreyle internet mağazalarında her türlü ürün ve hizmet alımı yapabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünü veya hizmeti seçtikten sonra ödeme kısmında “Penapayla Ödeme” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Açılan bölmeye şifrenizi girip, onayladığınızda ödemeniz gerçekleşiyor.

İnternet mağazalarında ürün ve hizmet alımı dışında, oyun sitelerinde oyun ve item almak, bahis sitelerine para yatırmak için de kullanabilirsiniz. İsterseniz aldığınız kartı hiç kullanmayıp, yatırım aracı olarak da kullanabilirsiniz. Döviz kuru yükseldiğinde bozdurarak, kara geçebilirsiniz.

Kartınızı Nasıl Bozdurabilirsiniz?

Kart tek kullanımlıktır. Kullandıktan sonra ikinci defa kullanma imkânınız bulunmuyor. Fakat kartın içinde kalan bakiyeyi bozdurup, banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bunun için de resmi siteye girip, müşteri temsilciyle görüşüyorsunuz. Müşteri temsilcisi, kartınızı güncel kurdan bozarak, hesabınıza aktarıyor.

Detaylı Bilgi İçin: https://penapaykart.com/