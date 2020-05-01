MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sağlık, Toplum » 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar yürüyüşe çıkarak keyif yaptılar
65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar yürüyüşe çıkarak keyif yaptılar


Kadıköy’de 52 gün sonra oğluyla beraber dışarı çıkan 81 yaşındaki adam, “Türkiye’de bu yaşa kadar gezmediğim il, ilçe yok. Rahat nefes alabilmeyi özledim” dedi.

Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Kadıköy’de yaşayan Edirneli 81 yaşındaki Ziya Kurşuncu da oğluyla birlikte dışarı çıktı.

Günler sonra sokağa çıkan yaşlı adam, “Türkiye’de bu yaşa kadar gezmediğim il, ilçe yok. Pazarlamacıyım, en üst makamda yöneticiydim. 52 gündür evdeydim. Belli bir yerde muhatap lazım. İlimle alakalı kitap, dinle alakalı kitap. Bol bol kitap okudum günlerce. Devletin almış olduğu kararlara yediden yetmişe uymak lazım. Alınan kararlara uyarsak bu problemi çözeceğiz” dedi.

“Rahat nefes alabilmeyi özledim”

‘En çok neyi özlediniz’ sorusuna ise, “Hayat, rahat nefes alabilmek” diye cevap vererek, gençlere de kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yaşlı adamın oğlu Kaan Kurşuncu ise, “Zor bir süreçti. Babam kurallara uyan bir insandır. O konuda bir problem olmadı. Bu süreci inşallah atlatacağız” diye konuştu.

📆 10 Mayıs 2020 Pazar 14:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR