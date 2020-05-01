ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN BAŞARI HABERLERİ…

Dünyada yer alan bütün ülkeler eğitim, bilim, teknik, ekonomi, sağlık, askeriye ve hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu medeniyetler alanında bir yarış içindedirler.

Bu yarışta ülkelerin gücünü, ürettiği bilgi, bu bilgiyi teknolojiye, üretime ve insanlığa hizmete dönüştüren bilim insanları ve kurumlar belirlemektedir. Bu kurumların başında üniversiteler ve üniversitelerde çalışan akademisyenler, bilim insanları gelmektedir.

Üniversitelerin görevi; eğitim-öğretim, nitelikli, kalifiye insan gücü yetiştirmek, bilimsel araştırma yapmak, bilgi üretmek, üretilen bilgiyi yaygınlaştırmak, yeni buluşlar yapmak, bilgiyi teknolojiye dönüştürerek insanlığa hizmet etmek, toplumsal gelişmeye, ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Dünyada her daim var olan bu savaşta başarı, ancak ve ancak, kaliteli, üst seviyede, birinci sınıf üniversiteler ile kazanılır.

Burada ülkenin sahip olduğu toplam üniversite sayısının hiçbir önemi yoktur, önemli olan ve bu savaşta size başarıyı getirecek olan; sahip olunan kaliteli, dünya çapında sözü geçen, bilim ve teknoloji üreten birinci sınıf üniversite sayısıdır.

Medeniyet savaşı; bilim üretmeyi, özgür düşünmeyi özendiren, destekleyen ve bütün bunları bilimsel araştırmalar, teknolojik ilerlemeler, eğitim öğretim etkinlikleri ile bütünleştiren ve bütün bu eylemleri yaşadığı ülkenin, toplumun, insanlığın gelişmesine, ilerlemesine katkıya dönüştüren üniversiteler ile kazanılabilir.

Bu bağlamda üniversitelerde yapılan çalışmaların, bilimsel etkinliklerin, elde edilen başarıların, geliştirilen fikirlerin geniş kitlelere yayılması, toplumun bilgilendirilmesi, toplumun eğitilmesi, yönlendirilmesi, toplumun özendirilmesi, farkındalık oluşturularak toplum desteğinin alınması büyük önem arz etmektedir.

İşte Atatürk Üniversitesi de dünyaya, ülkemize, bölgemize ve şehrimize hizmette birinci sınıf üniversite olma yolunda ilerliyor ve ülkesi, milleti, şehri, öğrencileri ve tabi ki bütün insanlık için topyekün çalışmaya, başarılı işler yapmaya devam ediyor.

Bizlere mutluluk veren ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan bu gelişmelerden birkaçını sizlerle paylaşarak, bu sıkıntılı günlerde sizleri de bu mutluluğa ve gurura ortak etmenin doğru olacağı kanaatini taşıyorum.

Atatürk Üniversitesi Dünyanın En Etkili Üniversiteleri 2020 sıralamasında Nitelikli Eğitim, Karasal Yaşam, Sanayi ve İnovasyon Alanlarında Dünyanın En İyi 200 Üniversitesi Arasına Girmeyi Başardı.

Atatürk Üniversitesi, yükseköğretimin Nobeli olarak bilinen Times Higher Education’ın (THE) ‘Dünyanın En Etkili Üniversiteleri 2020’ sıralamasına girerek önemli bir başarı elde etti.

Nitelikli Eğitim kategorisinde dünyadaki ilk 200 üniversite arasında yer almayı başaran Atatürk Üniversitesi bu sonuçla Türkiye’de 2. sıraya yükseldi.

Atatürk Üniversitesinin sıralamada öne çıktığı diğer bir alan ise dünyanın ve Türkiye’nin şu yaşadığımız günlerde en stratejik sektörü olan tarımı kapsayan “Karasal Yaşam Kategorisi”. Bu alanda dünyanın en etkili ilk 200 üniversitesi arasına giren Atatürk Üniversitesi, bu doğrultuda 1957’de kurulan ve alanında ülkemizin en güçlü ve öncü fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesinin araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile topluma katkı sağlamak için projeler üretmeyi sürdürüyor.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi, en etkili üniversiteler sıralamasında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 topluma katkı alanının tümünde birden değerlendirilen Türkiye’deki 20 devlet üniversitesinden biri oldu.

Times Higher Education’un ‘Dünyanın En Etkili Üniversiteleri 2020’ sıralamasında oldukça başarılı sonuçlar elde eden Atatürk Üniversitesi ayrıca patent sayıları, yeni kurulan şirket, endüstriyel inovasyon ve araştırma kıstaslarının değerlendirildiği “Sanayi ve İnovasyon” alanında dünyanın en etkili ilk 300 üniversitesinden biriolma başarısı gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Türkiye’de sadece 5 üniversitenin desteklendiği Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik Türkiye’nin en kapsamlı ve saygın programı olan TÜBİTAK-1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Üniversite – Sanayi iş birliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Teknoloji Transfer Ofislerine destek olmak amacıyla uyguladığı TÜBİTAK 1513 Programı tarafından desteklenecek 5 üniversiteden biri Atatürk Üniversitesi oldu.

Atatürk Üniversitesi’nin Covid-19 Virüsüne Yönelik Aşı Geliştirme Projesi TÜSEB Tarafından Desteklendi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından açılan COVİD 19 virüsüne yönelik aşı geliştirme alanında projeler çağrısına, Üniversitemiz Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü tarafından yapılan proje başvurusu TÜSEB tarafından desteklenme kararı alınmış ve Atatürk Üniversitesi bu proje ile Türkiye’de desteklenen 5 üniversiteden biriolmuştur.

Atatürk Üniversitesi, ilk kez Round University Ranking’in listesinde yer aldı.

Rusya’da bulunan RUR Rankings Agency; dünyanın önde gelen lider üniversitesilerinin performansını 4 temel kategoride 20 gösterge ile ölçmektedir.

29 Nisan’da yayımlanan ve dünya üniversitelerinin değerlendirildiği 2020 genel sıralama listesinde Türkiye’den 17 üniversite yer aldı.

Atatürk Üniversitesi ilk defa girdiği listede, Araştırma kategorisinde dünyada 636. olurken, listedeki diğer Türk Üniversiteleri arasında 11, devlet üniversiteleri arasında ise 7. Sırada yer aldı.

Aynı şekilde finansal sürdürülebilirlik kategorisinde dünyada 625. olan üniversitemiz listede yer alan Türk Üniversiteleri arasında 13. sırada yer aldı.

Alınan bu sonuçlarla Atatürk Üniversitesi; Türkiye’de ve bölge ülkeleri arasında lider, öncü üniversite olma özelliğini pekiştirirken, dünya bilim insanları, teknoloji otoriteleri, önemli üniversiteleri arasında bilinme, tanınma oranı artmakta, yeni nesil üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve araştırma üniversitesi olma yönündeki hedefini güçlendirmektedir.

Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki; alınan her desteğin, kazanılan her başarının bugüne ve geleceğe dair maddi bir karşılığı vardır. Bilim, araştırma, bilgi üretme, teknoloji üretme ve bütün bunları toplumsal katkıya dönüştürme dünyanın en masraflı, en pahalı ve en yorucu işleridir.

Atatürk Üniversitesi elde ettiği başarılar sonucu aldığı maddi destekler ve kendi kendine yetebilme kabiliyetiyle de ülkemizde lider üniversitelerden biri olma vasfını taşımaktadır.