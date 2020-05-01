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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » YEDİNCİ CUMA…
Ahmet Berhan Yılmaz
YEDİNCİ CUMA…


Allah’ım;

Dardayız, sıkıntıdayız, ağlıyoruz, korkuyoruz, sana sığınıyoruz.

Allah’ım;

Senin büyüklüğünü, kendi acizliğini bilen kulların olarak yalnızca sana yalvarıyor, senden yardım istiyor, sana inanıyor, sana güveniyor, senden bekliyoruz.

Allah’ım;

Senin iznin ve nasibin ile ömrümüz boyunca Cuma Namazı kılmadan yaşamadık,

Cumasız, teravihsiz, camisiz, cemaatsiz, mukabelesiz oruç tutmadık,

Böyle bir yokluğu, böyle bir acıyı, üzüntüyü, tedirginliği, korkuyu bilmedik.

Allah’ım;

Hatalarımız büyük, günahlarımız çoktur,

Tövbekârız, pişmanız, senin affına, merhametine, mağfiretine sığınıyoruz.

Bizleri camisiz, cumasız, camilerimizi cemaatsiz, teravihsiz, mukabelesiz bırakma Allah’ım…

Allah’ım;

Bu yedinci Cuma;

Kalbimiz sana ayan biliyorsun, bu hasret çok zor, bu ayrılık dayanılır gibi değil.

Yalvarıyoruz Allah’ım bitir bu hasreti, son ver bu ayrılığa.

Kavuştur bizleri camilerimize, camilerimizi cemaatine,

Boynu bükük bırakma ne bizleri, ne camilerimizi,

Kavuştur bizleri cuma namazlarımıza, teravihlerimize, mukabelelerimize…

Allah’ım bizleri helak etme, her türlü salgından, afetten, belada, musibetten bizleri koru, kurtar.

Tövbe etmemize, pişman olmamıza, sana kul olmamıza fırsat ver.

📆 01 Mayıs 2020 Cuma 17:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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