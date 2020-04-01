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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » TEDBİR BİZLERDEN, TAKDİR ALLAH’TANDIR…
Ahmet Berhan Yılmaz
TEDBİR BİZLERDEN, TAKDİR ALLAH’TANDIR…


Devletimizi; sağlık bakanlığı ve diğer kurumlarıyla Covid 19 salgını ile ilgili halkı paniğe sevk etmeden yürüttükleri, akılcı, bilimsel, gerçekçi, güvenilir politika ve aldıkları tedbirler sebebiyle bir doktor, bir vatandaş olarak tebrik ediyorum.

Gelen bilimsel veriler, istatistiki rakamlar doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı ve tedbiri, dikkati elden bırakmadığımız, yapılan uyarılara harfiyen uyduğumuz takdirde önümüzdeki günlerin dünden daha iyi ve daha aydınlık olacağını gösteriyor.

Bir kere daha görülmüştür ki; Allah garibin, mazlumun, mağdurun, haklının yanında yer alan Türk Milletini sevmektedir ve yardım etmektedir.

Dolayısıyla sağlık personelinin ve devletimizin her bir biriminin alın terini, emeğini, çalışmalarını boşa çevirmeyen, ülkemize iyiye doğru gidiş nasip eden Yüce Allah’ın bu lütfuna karşı hamasete, büyüklenmeye, kibre kapılmadan, salgın karşısındaki acziyetimizi bilerek Allah’a şükretmeliyiz.

Tedbir, gayret, emek, çalışmak, aklı ve bilimi kullanmak bizlerden, takdir Yüce Allah’tandır.

Bizlere düşen aklın, bilimin gereğini yapmak, bu doğrultuda sağlık bakanlığının, bilim adamlarının uyarılarını dikkate almak, uygulamak ve bütün tedbirlere sabırla ve metanetle uymaktır.

Burada ülkemizin ve dünyanın tek sorununun bu salgın olmadığını olayın ekonomik kısmını, işsizliği, açlığı, insanların mağduriyetini, neler çektiğini, ülkemizin girmiş olduğu, zamanla daha da derinleşecek darboğazı herkes gibi görüyor, biliyorum ama en azından Covid 19 salgınının akut etkisinden kurtulmadan, ekonomik darboğazdan çıkamayacağımızı da biliyorum.

Allah vatanımızı, milletimizi ve bütün insanlığı Covid 19 salgınından ve bu salgının getirdiği ekonomik darboğazdan, çıkmazlardan korusun ve kurtarsın.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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