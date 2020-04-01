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Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 46 kişi gözaltına alındı


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini hiçe sayarak doğum günü partisine katılan 46 kişi polis baskını ile yakalandı. Eğlenceye ev sahipliği yapan Nijeryalı bir kişi ile partiyi organize eden 4 kişiye 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid -19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürürken, dün gece Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir villada kalabalık bir grup tarafından parti yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Alına ihbarı değerlendiren emniyet ekipleri, eğlencenin müstakil ve bahçeli bir villada düzenlendiğini belirleyerek söz konusu adrese baskın düzenledi.

Villada Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) kişinin yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediği öğrenildi. Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri belirlenen toplam 46 kişi hakkında her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçuna 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

Partiye ev sahipliği yapan ve “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan arandığı tespit edilen Nijeryalı Ebuka John E. ile söz konusu bahse eğlence partisini organize ettiği tespit edilen Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan Nijerya uyruklu Ebuka John E. ile Mehmet A., Selman E., Mustafa E. ve Eren Ç., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlarca zanlıların tamamına 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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