Bakan Koca: “Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN FAHRETİN KOCA’NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5,5 Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3, oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir.

-Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.

AŞI ÇALIŞMALARI

-Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3 merkez virüsün izolasyonu sağlandı. Bu noktadaki gelişmeler oldukça zaten bilgilendirmiş olacağız. Dünyadaki gelişmeler bu anlamda insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. İngiltere sağlık bakanıyla görüştük. Aşı ile ilgili konuda yarın için uygulanacağını, her şey iyi giderse eylülden önce kullanımının şu an için mümkün olmadığını söylediler.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI PANDEMİ ÖNCESİNDEN BİLE DÜŞÜK

Salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonra yapılması mümkün olan hastalarımızın tedavilerini o dönem ertelemiştik. Bu sayede hastanelerimizde ciddi rahatlık sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Biz bu dönemde yatak doluluk oranlarımızı yüzde 70’lerden yüzde 30’lara çektik.

Yüzde 80’lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60’lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceden bile dolu değildir.

ZATÜRREYE DÖNÜŞÜM ORANI DÜŞTÜ!

Türkiye’de vakaların pinomaniye dönüşüm oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60’dan yüzde 12’ye kadar vakaların zatüreeye dönüşüm oranı düştü.Burada kritik durum zatüre oranı ne kadar düşürülürse ölüm oranı o derece azalmaktadır. Yoğun bakımda entübe edilen hasta sayısı o oranda azalmaktadır.

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Türkiye’nin yüzde 2-3 ile en düşük ölüm oranına sahip olan ülkelerden biri olduğunu görüyoruz. Bu bizim hastalığı belirtiler ilerllemeden kontrol altına aldığımızı kanıtlamaktadır.

Bizim Çin’e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Ölüm oranlarının stabilleştiğini bir tabloyu çok net görüyoruz. İlk 1-2 hafta içinde bizde de yükselişi görüyorsunuz, tedaviyi devreye soktuğumuzda ölüm oranlarının nasıl azaldığını gösteren bir tablo var önümüzde.

YÜZDE 8’İ 60 YAŞ ALTI VE HASTALIĞI OLMAYANLAR

Halen dünyada entübe edilen vakaların yüzde 50 oranında kaybedildiğini özellikle söylemek istiyorum. Bu salgında kimse ‘bana bir şey olmaz’ deme gücüne sahip değildir. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8’i 60 yaşından küçük ve başka hastalığı bulunmayan kişilerdir. Koronavirüs bu sağlıklı bünyeleri de yenmiştir. Dolayısıyla tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

NORMALLEŞME TEDBİRLERİ SIKI UYGULAMAMIZA BAĞLIDIR

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kademeli bir şekilde normalleşmemiz kurallara uyarak hareket etmemiz sayesinde olacaktır. Hareketlilik haritalarımıza dayanarak hazırladığımız simülasyona göre strateji belirliyoruz. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.