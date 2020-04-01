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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Benzin ve motorine beklenen büyük indirim geldi!
Benzin ve motorine beklenen büyük indirim geldi!


Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 31 kuruş motorinin ise 41 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,33 liradan 5,02 liraya, İzmir’de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir’de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek. Böylelikle İstanbul’da ortalama benzin ve motorin litre satış fiyatları aynı seviyeye gelecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 21:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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