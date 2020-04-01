MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Maltepe’de gecekonduda çıkan yangın korkuttu
Maltepe’de gecekonduda çıkan yangın korkuttu


Maltepe’de bir gecekonduda çıkan yangın yanındaki iki gecekonduya sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi’nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakınındaki iki gecekonduya sıçradı. Alevlere müdahale eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ola yerine gelen Maltepe itfaiyesi yükselen alevler karşısında yetersiz kalınca çevredeki itfaiye merkezlerinden yardım istendi. Onlarca itfaiye aracının müdahale ettiği yangının üç gecekondu dışında başka bir noktaya sıçraması engellenirken bir saatlik çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangının çıktığı gecekondu ve sıçradığı diğer iki gecekonduda yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken, yoğun dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi altına alındı. Şehrin çeşitli noktalarından görünen duman havadan da görüntülendi.

Polis ve vatandaş arasında sosyal mesafe tartışması

Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak isteyen polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Asayiş ekipleri ve yunus ekipleri meraklı kalabalığı dağıttı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 20:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR