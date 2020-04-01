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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kağıt fabrikasında korkutan yangın
Kağıt fabrikasında korkutan yangın


Kağıt fabrikasının bahçesinde dün saat 15.00 sularında çıkan yangın kontrol altına alındıktan bir süre sonra tekrar yanmaya başladı. Fabrikanın tümünü etkisi altına alan yangın yaklaşık 15 saat sonra tamamıyla kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 15.15 sularında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde bulunan bir kağıt fabrikasında meydana gelmişti. Yangın, fabrikanın bahçesinde bulunan kağıt balyalarının olduğu bölümde bilinemeyen bir nedenle yangın çıkmış ve ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale edilmişti. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın, dün akşam saatlerinde yeniden alevlendi ve bütün fabrikayı sardı. Birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 saatlik çalışmasının ardından yangın, saat 05.30 sularında, iş makinelerinin de yardımıyla tamamen kontrol altına alındı.

📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 16:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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