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Ahmet Şimşek Koleji
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Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu


E-5 karayolu Halıcıoğlu mevkisinde hafif ticari aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araçta yangın çıkarken yaralı sürücü son anda kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında E-5 otoyolu Halıcıoğlu mevkisinden, Topkapı istikametine gidişte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hafifi ticari bir aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerleyen 28 AAU 668 plakalı aracın sol ön kapı tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 28 AAU 668 plakalı araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası bariyere çarparak sürüklenen araç alev aldı. Durumu gören vatandaşlar aracın içerisindeki sürücüyü son anda çıkardıktan sonra yangına müdahale etti. Kaza üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yer güvenlik şeridine alınırken otoyolda kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı halde yol kenarında bekleyen Taner T. isimli vatandaşa ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Kazayı hafif şekilde atlattığı görülen Taner T. daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ise başka bir ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

📆 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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