CİSED: “Koronayak Ruh Hali ve Koronafobi Ruh Sağlığımızı Tehdit Ediyor!

CİSED GENEL BAŞKANI PSİKOTERAPİST CEM KEÇE: “CORONA VİRÜS, KORKU, KAYGI VE GEREKSİZ PANİK KADAR HIZLA BULUŞAMAZ!”

Ülkemizin en örgütlü ve toplumsal olaylara duyarlı sivil toplum kuruluşlarından birisi olanCinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) psikoterapistleri, dünyada hızla yayılan corona virüs salgınının yol açtığı korku ve paniğin ruhsal sağlık için risk oluşturduğunu vurguladılar.

KORONAYAK RUH HALİ VE KORONAFOBİ CORONA VİRÜS KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR!

CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe , “Corona virüs salgını hızla yayılıyor. Ancak corona virüsten daha tehlikelisi var. Kimseye güvenememe, hiçbir kanıt olmasa da tehdit altında olduğuna inanma, aşırı şüpheci olma, yetkililerin kesin bir şeyler saklandığına inanma, bu inançtan dolayı her söylenene şüpheyle yaklaşma, sosyal olarak izole olma, temelsiz komplo teorilerine inanma, insanların sözlerinde başka anlamlar arama gibi daha pek çok kötü ve gerçek dışı ‘paronayak düşünce’ insanlar arasında corona virüsten daha hızlı bir şekilde yayılıyor, ben buna ‘coronayak ruh hali’ diyoruz” dedi. Keçe, muhakemede bozulma ve aşırı duyarlı olma hali olarak tanımladığı coronayak ruh halinin, kişilerin olmayan olaylara olmuş gibi ikna olmalarına, coronafobiye, yiyecek depolama, evden çıkamama, silahlanma gibi abartılı ve anormal davranışlarda bulunmalarına yol açabildiğini belirterek şunları söyledi: “Her insan korkar, bu doğal ve olağan bir durumdur. Çünkü korku, corona virüs salgını gibi bizi tehlikeli durumlara karşı uyaran anlamlı ve önemli bir reaksiyondur. ‘Coronafobi’ de ise, kişinin hem sosyal hem özel hem de iş hayatını fazlasıyla olumsuz etkileyebilecek ve ciddiye alınması gereken abartılı ve gerçek dışı bir korku ve kaygı durumu söz konusudur. Ancak her şüphe her korku her kaygı elbette bir coronayak ruh hali belirtisi veya coronafobi değildir. Sağlıklı insanların da zaman zaman şüpheci yaklaşımlarından kaynaklanan ‘corona virüs gerçeği’ gibi haklı ve gerçekçi ‘endişe’leri olabilir. Coronayak ruh hali içindeki kişilerde ise, abartılı gurur, bencillik, kuşku, güvensizlik, alay edilme korkusu, kurgu yapma, huzursuz, şüpheci ve öfkeli olma hali günlük hayatın kalitesini bozacak kadar yoğun ve abartılı olur” dedi.

CORONA KAYGISININ DAYANILMAZ AĞIRLIĞI ALTINDA EZİLMEYİN!

CİSED Genel Sekreteri Psikoterapist Kemal Özcan , “Tetikte olmanız için içinizden gelen bir uyarı olan ‘endişe’, yaklaşan gerçek bir tehlike için sizi uyarır ve tehdit öğesi ile baş etmeniz için panik yapmadan önlemler almanızı sağlar. Dost olan endişe sizleri çözümler ve stratejiler üretmeye yönlendirir. Dost olmayan ve kontrolden çıkan endişe olarak bilinen ‘kaygı’ (anksiyete) ise, sizi tekerleğin içinde dönen hamster gibi yapar, sürekli aynı gerçek dışı döngüde dönüp durursunuz ancak hiçbir gerçekçi çözüm üretmezsiniz. Ilımlı duygusal bir stres yaratan endişe kafanızın içinde, daha ciddi bir duygusal stres yaratan kaygı ise bedeninizde gerçekleşir” diyerek kaygı ataklarının en iyi ilacının kişinin kendi çarpık gerçeklik algısı yerine gerçek gerçekliği ve bilimsel verileri hakim kılması ve beden farkındalığını arttırması olduğunu vurguladı ve “Bu nedenle corona virüs salgını hakkında bir fikriniz ve bilginiz yoksa doğru kaynakları okuyarak bilinçlenmelisiniz. Unutmayın, bilgisizlik sizde daha fazla korku ve kaygı yaratır. Lütfen asılsız haberlere inanmayın, gereksiz kaygıya sürüklenmeyin, önlem alın ama panik olmayın. Hayatınızı felce uğratan corona virüs değil gereksiz panik ve bilgisizlik olacaktır. Ve son olarak, bir süre normal günlük hayatınızı yaşamaya devam edemezsiniz ama hem rehavete düşmeden hem de paniğe kapılmadan sağlığınız için gerekenleri yapabilirsiniz” dedi.

KUŞ GRİBİ VE DOMUZ GRİBİNDEN CORONA VİRÜSE DEĞİŞEN NE?

Sorgulanmamış ve gerçek dışı olan inançlarımızla ve bunların bir sonucu olan korku ve kaygılarımızla, kendi kazdığımız kuyuya düşmememiz ve panik olmamamız ama corona virüs için de önlem almamız gerektiğinin altını çizen CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, “Hepimiz grip olduk ve emin olun corona virüs salgını da kuş gribi, domuz gribi ve diğer grip salgınları gibi geçecek ve geçmişin tozlu raflarındaki yerini alacak. Unutmayın, hiçbir virüs, korku, kaygı ve gereksiz panik kadar hızla buluşamaz, yayılamaz ve mutasyona uğrayamaz. Lütfen corona virüs korkusunun ve kaygısının corona virüs gerçeğinden daha büyük olmasına ve paniğe dönüşmesine müsaade etmeyin, gelişmemizi engelleyen batıl inançların ve kör taassubun karşısında olun. Corona virüs salgını nedeniyle bir süre normal günlük hayatınızı yaşamaya devam edemeyeceğiniz gerçeğini kabul edin ama hem rehavete düşmeden hem de paniğe kapılmadan sağlığınız için gerekenleri yapın: Düşünce ve hislerinizin farkında olun, düşünceleriniz için kanıtlarınızı inceleyin ve olası farklı yorumları değerlendirin, yoga, meditasyon, nefes ve gevşeme egzersizleri yapın, hobi edinin, müzik dinleyin, film izleyin, spor yapın, sağlıklı beslenin, bol sıvı alın, stresten uzak durun, uyku düzenine dikkat edin, kapalı alanları sık sık havalandırın, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin, asansör yerine merdivenleri kullanın, riskli durumlarda ellerinizi sabunlu suyla yıkayın, yüksek alkollü kolonya ve diğer el dezenfektanlarını kullanın, burnunuza tuzlu su ile lavaj yapın, ağzınıza ve boğazınıza mikrop öldürücü sıvılarla gargara yapın, maske takın, kıyafetlerinizi değiştirin, tokalaşmayın, öpüşmeyin ve sarılmayın, papatya, yeşil çay, şerbetçiotu, sarı kantaron, kediotu, lavanta gibi gerginliğinizi ve kaygınızı azaltarak sakinleşmenize yardımcı olacak olan bitkisel ürünleri sık kullanın, günlük tutun ve çevrenizden destek alın, ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri başladığı zaman mutlaka maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun” dedi.

KORONA MEKTEBİNDEN GEÇİN SINIFTA KALMAYIN!

CİSED İstanbul Bostancı Şube Başkanı Psikoterapist Senai Demirci , koronayak ruh hali ve koronafobiye yakalanmadan corona virüsten korunmanın yolunun ‘Korona Mektebi’nden geçtiğini belirterek Korona Mektebi’ni şöyle anlattı:

“Korona Mektebi”

“Kayıt: Nefes alan ve nefes veren herkes üniversitenin öğrencisidir. “

Müfredat: