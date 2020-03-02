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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Her Zevke Uygun Erkek Pijama
Her Zevke Uygun Erkek Pijama


Erkek pijama tüm erkekler için birbirinden farklı renk ve model seçenekleri ile satışa sunulup dilediğimiz tüm ürünlere kısa süre içerisinde sahip olabilmemize ortam hazırlamaktadır.

Kalitesinden ve rahatlığından taviz vermeyen tüm erkekler ev içerisinde ve uyku süreçlerinde her zaman tercih edebilecekleri birbirinden farklı pijama seçenekleri ile ihtiyaçlarına uzun süreli olarak cevap oluşturabilecek bir fırsat meydana getirmektedir. Tüm ürünler tek bir tuş yardımı ile bizlere sunulmakta ve birbirinden uygun fiyat seçenekleri ile ihtiyaçlarımıza cevap oluşturmaktadır.

Erkek Pijama Satışları

Erkek pijama satın almak isteyebileceğimiz be Her zaman kendimiz adına rahat ve kaliteli bir şekilde kullanabileceğimiz ürün satışları ile ilginizi çekmeye devam etmektedir. Tüm ürünler en uygun fiyat seçenekleri ile satışa sunulurken bizlerin beklentilerini sürekli olarak karşılayabilecek birçok farklı kalite ile site https://www.galiyet.com/erkek-tshirt-pijama-takimi  içerisinde aktif bir şekilde satışa sunularak tüm ürünleri tercih ettiğimiz şekilde kullanabilmemize ortam hazırlamaktadır. Aradığımız her türlü ürün birbirinden farklı ve birbirinden uygun fiyatlar ile satışa sunulurken tüm bu ürünler bizlerin beklentilerine cevap oluşturmayada ortam hazırlamaktadır.

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📆 20 Aralık 2019 Cuma 21:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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